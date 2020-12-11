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السجن مدى الحياة للمدان بقتل رفيق الحريري

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-11T10:55:34+0000
السجن مدى الحياة للمدان بقتل رفيق الحريري

شفق نيوز/ قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.

وقال القاضي، ديفيد ري، من المحكمة ومقرها هولندا "ترى الدائرة الابتدائية وجوب فرض العقوبة القصوى لكل من الجرائم الخمس وهي السجن مدى الحياة يتم تنفيذها في نفس الوقت".

واغتيل الحريري، الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في تشرين الأول/ أكتوبر 2004، في شباط/ فبراير 2005، عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.

وشكّلت المرافعات الختامية المرحلة الأخيرة من محاكمة المشتبه بهم، وجميعهم عناصر في "حزب الله" اللبنانيّ، بعد أكثر من 15 عامًا من الهجوم الذي أدى إلى مقتل 21 شخصًا آخرين وخلّف 226 جريحا.

يذكر أن "حزب الله" أعلن في السابق أنه لا يعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان التي "لا تعني شيئًا على الإطلاق" في نظره.

وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله أعلن الشهر الماضي عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة محذرا "المراهنين" عليها من "اللعب بالنار".

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