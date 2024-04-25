السجن لإسرائيلي بعث صوراً عسكرية إلى فتاة "مُغرية" تبين أنها رجل إيراني

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإرسال عسكري إسرائيلي صور لبطاريات منظومة "القبة الحديدية" لفتاة أغوته وتبين أنها رجل استخبارات إيراني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سائق شاحنة عسكرية إسرائيلية قد قام بتصوير العشرات من بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" أثناء تنقلاته في الخدمة، ونقلها إلى فتاة إيرانية على "فيسبوك" وتبين لاحقا أنها لمسؤول استخبارات.

وأوضحت القناة أن العسكري الإسرائيلي الذي يعمل سائقا على شاحنة قد صوَّر عشرات بطاريات المنظومة الدفاعية الأكثر شهرة في إسرائيل وأرسلها إلى حساب شابة إيرانية نجحت في إغوائه على وسيلة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واتضح أنها رجل استخبارات.

وأشارت القناة إلى أن السائق قد أرسل صور البطاريات ومواقعها إلى المسؤول الإيراني الذي تنكَّر في زي امرأة، منوهة إلى أنه تم الحكم على السائق بالسجن لمدة 10 أيام.