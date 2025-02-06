السجن لجندي إسرائيلي بتهمة تعذيب معتقلين فلسطينيين

شفق نيوز/ حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية، يوم الخميس، بالسجن سبعة أشهر على جندي عمل حارسا في معسكر الاحتجاز "سدي تيمان" إلى جانب تخفيض رتبته إلى أدنى رتبة عسكرية بعد إدانته بإساءة معاملة معتقلين فلسطينيين، بحسب بيان للجيش الخميس.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "تمت إدانة المتهم على خلفية عدة حوادث ضرب فيها المعتقلين بقبضتي يديه، كما واستخدم سلاحه بينما كانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين".

وبحسب البيان اعترف الجندي بتعذيب معتقلين فلسطينيين.