السجن خمس سنوات لفائزة رفسنجاني ومنع مغادرتها لإيران

أفاد موقع "هرانا"، المختص بحقوق الإنسان في إيران، أن محكمة الاستئناف في طهران قضت بالسجن خمس سنوات ضد فائزة هاشمي رفسنجاني ومنعها من مغادرة البلاد.

وكانت السلطات الإيرانية ألقت القبض على فائزة رفسنجاني في سبتمبر/أيلول، واتُهمت بتعريض النظام العام والأمن للخطر.

وأفادت وسائل إعلام رسمية آنذاك أنها اعتُقلت بتهمة "التحريض على الشغب" في طهران خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني الشابة الكردية في حجز الشرطة.

وخاضت هاشمي، وهي نائبة سابقة وأبنة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني مواجهات سابقة مع سلطات تنفيذ القانون في الجمهورية الإسلامية، وهي ناقدة صريحة لنظام الحكم هناك.

واعتقلت السلطات الإيرانية فائزة، منذ عام 2009، غير مرة بشكل متكرر بسبب نشاطها السياسي.