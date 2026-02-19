السجن المؤبد للرئيس السابق في كوريا الجنوبية لإدانته بالتمرد

شفق نيوز- سيول

حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، يوم الخميس، بالسجن مدى الحياة على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أواخر عام 2024.

وبحسب "فرانس برس"، قال القاضي جي غوي يون من محكمة سيول المركزية "نحكم على يون بالسجن مدى الحياة لإدانته بقيادة تمرد".

وكان يون قد أعلن في شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2024، بشكل مفاجئ الأحكام العرفية، مدعيًا أن هناك حاجة إلى إجراءات صارمة لاستئصال "القوى المعادية للدولة".

ولاحقا عُزل الرئيس المحافظ والمتشدد، البالغ من العمر 65 عامًا من منصبه وجرى اعتقاله وتوجيه تهم عدة له، بينها التمرد وعرقلة سير العدالة.

وطالب الادعاء العام خلال جلسات المحاكمة، التي جرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بأشد العقوبات للرئيس السابق في قضية التمرد، وحض محكمة المنطقة الوسطى في سيول على إنزال حكم الإعدام به.