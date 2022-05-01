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الزيارات تترى على أوكرانيا.. زيلينسكي يلتقي رئيسة مجلس النواب الأميركي في كييف

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-01T08:25:55+0000
الزيارات تترى على أوكرانيا.. زيلينسكي يلتقي رئيسة مجلس النواب الأميركي في كييف

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في كييف، ونشر مقطعا مصورا لزيارتها التي لم يعلن عنها مسبقا.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة "شكرا للولايات المتحدة للمساهمة في حماية سيادة دولتنا ووحدة أراضيها"، مرفقا إياها بفيديو يظهر فيه محاطا بحراس مسلحين لدى استقباله بيلوسي ووفدا من الكونغرس أمام مقر الرئاسة في كييف، ومن ثم خلال اجتماع مع المسؤولين الأميركيين.

وقالت بيلوسي في الفيديو الذي نشره زيلينسكي على تويتر: "لدينا قناعة بأننا نزوركم لنقول شكرا لقتالكم من أجل الحرية... تخوضون معركة من أجل الجميع. التزامنا هو أن نكون بجانبكم حتى ينتهي القتال".

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1520644107751809024

وأظهرت لقطات نشرها مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت مبكر الأحد، بيلوسي في كييف مع وفد من الكونغرس الأميركي.

وكان من بين الوفد المرافق لبيلوسي النواب جايسون كرو وجيم ماكغفرن وآدم شيف.

وقال زيلينسكي للوفد الأميركي: "نرحب بكم جميعا".

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