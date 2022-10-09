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الزهاوي يعلنها: بريطانيا في طريقها لقطع الكهرباء

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-09T20:58:20+0000
الزهاوي يعلنها: بريطانيا في طريقها لقطع الكهرباء

شفق نيوز/ قال نديم الزهاوي مستشار دوقية لانكستر، إن الحكومة البريطانية تستعد لاحتمال انقطاع الكهرباء، ولكنه "سيناريو غير مرجح".

ونقلت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية عن الزهاوي قوله "الأمر الصحيح هو أننا نخطط لكل سيناريو".

كما صرح الزهاوي خلال لقاء مع شبكة "سكاي نيوز" يوم الأحد: "لدينا ثاني أكبر بنية تحتية لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في أوروبا".

وأضاف: "نصف غازنا ننتجه هنا، نريد أن نزيد من ذلك وهذا العام قمنا بزيادة الإنتاج بنسبة 26%.. لقد حصلنا على خطوط ربط مع جيراننا".

وكانت هيئة نظام شبكة الكهرباء الوطنية، المسؤولة عن شبكة الكهرباء في بريطانيا، قد قالت إن الأفراد والشركات ربما يواجهون انقطاعات مقررة لمدة ثلاث ساعات لضمان عدم انهيار الشبكة، ولكنها وصفت هذا الأمر بالسيناريو "غير المحتمل"، وسوف يحدث في حال لم تتمكن محطات الطاقة من الحصول على الغاز الكافي للتشغيل.

وكانت بريطانيا قد شهدت انقطاعا مخططا للكهرباء في السبعينيات بسبب إضرابات عمال المناجم وأزمة النفط.

كما حدثت انقطاعات كبيرة خلال العواصف بما في ذلك في عام 1987، عندما عانى 1.5 مليون شخص من الظلام.

 

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