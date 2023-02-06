الزلزال المدمر يحول "شمال غرب سوريا" لمنطقة منكوبة والأسد يصدر توجيهات عاجلة

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني السوري، محافظات شمال غرب البلاد، منطقة منكوبة، جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له فجر يوم الاثنين، فيما أصدر الرئيس بشار الأسد، جملة توجيهات عاجلة بشأن تلك المناطق.

وتعرضت مناطق شمال غرب سوريا (حلب، حماة، واللاذقية)، إلى زلزال فجر الاثنين، بلغت قوته 7.7 درجة متسبباً بمصرع أكثر من 320 شخصاً، وإصابة نحو 700، وانهيار وتصدع عشرات الأبنية السكنية.

ووجه الأسد، عقب اجتماع طارئ عقد بهذا الصدد، باتخاذ مجموعة خطوات عاجلة تضمنت، استنفار الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، إضافة إلى فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة وشركات الإنشاءات العامة وفروعها، للوقوف على المأساة التي شهدتها تلك المحافظات.

ووجه أيضاً، بـ"تأمين أماكن الإيواء والغذاء للمتضررين بشكل عاجل، وتأمين المشتقات النفطية لتزويد العمليات الفنية الطارئة في المحافظات المتضررة، إضافة إلى توجيه وزارة التجارة والداخلية لتوفير المواد الغذائية الضرورية لمواقع الإيواء والمتضررين واستنفار كوادرها لأداء هذه المهمة بشكل دقيق وسريع.