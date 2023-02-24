الزلزال المدمر.. نصف مليون وحدة سكنية بحاجة للهدم في تركيا

شفق نيوز / أعلن وزير البيئة التركي، مراد قوروم، يوم الجمعة، تحديد 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى الهدم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، في السادس من فبراير الحالي.

وأوضح قوروم، أن "فحصاً شمل 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية شملها آثار الزلزال، وتم التوصل إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفا و321 مبنى منهاراً أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو ذا أضرار بالغة جراء الزلزال".

وأشار الوزير التركي، في تصريحات صحفية وردت لقناة "TRT" التركية، إلى عزم السلطات "تعويض متضرري الزلزال عن منازلهم المتضررة، خلال مدة أقصاها عام واحد".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن بوقت سابق عزم الحكومة الشروع ببناء منازل لـ270 ألف أسرة بالمدن والأرياف في 11 ولاية متضررة من كارثة الزلازل، بدءاً من الشهر المقبل.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات لكلا البلدين.