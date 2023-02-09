الزلزال المدمر لا يتوقف عن حصد ضحاياه في تركيا وسوريا

شفق نيوز / أفادت آخر الأرقام الرسمية، التي أعلنتها السلطات التركية والسورية يوم الخميس، بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر، إلى أكثر من 19000 شخص.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، وصول عدد الوفيات جراء الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد إلى 16 ألفا و546 شخصا، مشيراً إلى أن عدد الإصابات بلغ 66 ألفا و132 حالة جراء الزلزالين.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة الأناضول التركية، إن "عدد المباني المدمرة جراء الزلزالين يبلغ 6 آلاف و444 مبنى".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق شمال شرق البلاد، إلى 3317، بينما تجاوزت أعداد المصابين 5245 شخصاً.