الزلزال المدمر.. حصيلة الضحايا بارتفاع مستمر في تركيا وسوريا

شفق نيوز / ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، إلى نحو 25 ألفاً، بينما اقتربت أعداد الإصابات من بلوغ 100 ألف.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يوم السبت، ارتفاع وفيات كارثة الزلزال إلى 20 ألفا و318 شخصا، والإصابات إلى 80 ألفا و88 شخصاً.

وقال قوجة، إن "الأمة التركية تواجه كارثة غير مسبوقة.. بعد الاستجابة الطارئة للمواطنين الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض، جرى نقل 20 ألف مصاب إلى ولايات أخرى خارج المنطقة لمواصلة علاجهم عن طريق الإسعاف الجوي والبري والبحري".

وفي سوريا، بلغ العدد الإجمالي للقتلى 3513 شخصًا، بما في ذلك 2166 حالة وفاة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب البلاد، وفقًا لمنظمة "الخوذ البيضاء" التطوعية والتي تعرف باسم الدفاع المدني السوري (غير حكومية).

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية في تقارير معلنة مقتل 1347 شخصًا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة أن ما يقدر بـ 5.3 مليون شخص ربما أصبحوا بلا مأوى في سوريا بسبب الزلزال، سيحتاجون إلى مساعدة لتوفير المأوى في كل أنحاء سوريا.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.