الزلزال المدمر.. تقرير بريطاني ينقل تفاصيل مفزعة عن "صبيحة يوم القيامة"

شفق نيوز/ نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن شهود عيان، تفاصيل مروعة عن الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوبي تركيا، حتى قارنته "بيوم القيامة".

التقرير الذي أعدته مراسلة الجريدة في الشرق الأوسط، بيل ترو، عنونته كالتالي "صبيحة يوم القيامة في تركيا وسوريا"، مشيرة إلى أن مئات الأسر تم دفنها بالكامل، تحت أنقاض المباني المحطمة.

ونقلت ترو التعبير عن إسماعيل عبد الله، من مدينة إدلب شمالي سوريا، حيث كان يردد لحظات وقوع الزلزال عبارة "إنه يوم القيامة"، بينما كان الجميع يشعرون بالفزع.

وتضيف ترو أن المسعف تمكن بالكاد من إنقاذ نفسه، ورضيعه ذي الشهر الواحد، حيث أمسك به وهو يفر من مسكنه قبل ثوان قليلة من انهيار السقف.

وتقول أيضا إن الجيران المباشرين لم يكونوا محظوظين بالشكل الكافي، فقد انهار المبنى بأكمله فوقهم، فتسبب في مقتل 15 من أفراد العائلة، بشكل فوري، وكانوا قد نزحوا قبل أعوام من مدينتهم داخل سوريا بسبب الحرب الأهلية.

وتنقل ترو عن عبد الله البالغ من العمر 36 عاما، قوله "لقد كان الأمر يبدو كما لو كان هناك من يمسك بالمباني، ويهزها بعنف شديد، لقد كان يبدو كيوم القيامة، السقف كان يتمايل، لقد كانت لحظات من الرعب".

ويتحدث عبد الله عن قرى تم محوها بالكامل، وعائلات لاتزال مطمورة تحت الأنقاض، بينما يسعى أصحاب القبعات البيضاء، الذين يتولون عمليات الإنقاذ في مناطق المعارضة، إلى البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وتنقل ترو عن عبد الله قوله "نحن بحاجة للكثير من المساعدة، لأننا ببساطة، لا نستطيع مواجهة كارثة بهذا الحجم، بمفردنا".

وعلى الجانب الآخر من الحدود، في غازي عنتاب التركية، تقول ترو إن السكان يصفون أيضا كيف كانت اللحظات الرهيبة، مشيرة إلى أنهم وصفوا لها كيف أسقطتهم الهزات الزلزالية القوية، عن فرشهم، التي كانوا نائمين عليها.

وتنقل ترو عن مازن المهاجر من الشرق الأوسط والمقيم في غازي عنتاب قوله إنه اتخذ من سيارته ملاذا لنفسه بعد انهيار المبنى الذي كان يحوي مسكنه، مضيفا أن المستشفى القريب امتلأ بأكمله بالمصابين، ولم يعد به مكان متاح.

المصدر/ BBC