الزلزال الكبير.. حصيلة الوفيات تتجاوز 45 ألفاً

شفق نيوز / تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، حاجز 45 ألف إنسان، يوم السبت، مع العثور على ناجين جدد من الولايات التركية بعد 13 يوما من الكارثة.

وذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تصريحات صحفية، أن بلاده شكلت خلية أزمة لتنسيق مهام إدارة الكارثة التي خلفها الزلزال، مردفاً بالقول: "قمنا بآلاف العمليات الجراحية وسخرنا إمكاناتنا الطبية لإنقاذ مصابي الزلزال".

في المقابل، أفادت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، بأن قافلتي مساعدات إغاثية دخلتا إلى الشمال السوري اليوم السبت، موضحة أن "إحدى هاتين القافلتين أممية، والأخرى من جمعيات خيرية، وتحتوي القافلتان على مواد إغاثية مخصصة لمتضرري الزلزال".