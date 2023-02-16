الزلزال الكبير.. تركيا تعلن إجلاء أكثر من 200 ألف إنسان من تحت الركام

شفق نيوز / أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يوم الخميس، إجلاء أكثر من 216 ألف شخص من المناطق المنكوبة من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب 10 ولايات جنوبية.

وذكرت إدارة الكوارث، في بيان لها، أن "إجمالي عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 36.187 شخصاً، فيما تجاوز عدد المصابين حاجز 85 ألفاً"، مشيرة إلى "تسجيل 4.323 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد يوم 6 شباط الجاري".

وقبل 10 أيام، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.