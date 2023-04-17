الرئيس الإيراني يوجه دعوة إلى ملك السعودية لزيارة طهران

شفق نيوز / كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الاثنين، عن توجيه بلاده دعوة إلى ملك السعودية لزيارتها، وذلك بعد اتفاق البلدين بوساطة صينية في مارس/آذار الماضي، على إنهاء عداء استمر سنوات.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني، إن "الرئيس (إبراهيم رئيسي) أرسل دعوة إلى العاهل السعودي ردا على دعوة وصلته من الرياض"، حسب رويترز.

يذكر أن السعودية استقبلت، الأربعاء، وزير الخارجية السوري للمرة الأولى منذ بداية النزاع في بلاده ووفدا دبلوماسيا إيرانيا، في حراك دبلوماسي يندرج في إطار مساعي المملكة الخليجية لاستعادة العلاقات مع البلدين المتحالفين والمقطوعة منذ سنوات، بحسب وكالة فرانس برس.

وبعد ساعات قليلة على إعلان وسائل إعلام إيرانية وصول وفد من طهران للرياض، أعلنت المملكة أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وصل إلى جدة، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011.

وسبق أن أعلن كنعاني في بيان أن وفدا تقنيا إيرانيا وصل إلى السعودية، الأربعاء، استعدادا لإعادة فتح السفارة الإيرانية.

ووصل الوفد الإيراني إلى السعودية لتمهيد الطريق أمام إعادة فتح الممثليات الإيرانية، إثر زيارة مماثلة للرياض، بعد اتفاق حصل بوساطة صينية الشهر الماضي على ما ذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء.