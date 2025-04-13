الرئيس الإيراني يعين محسن إسماعيلي مساعداً له بديلاً لظريف ودبيري

شفق نيوز/ أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الأحد، مرسوماً بتعيين محسن إسماعيلي بمنصب مساعد له للشؤون الاستراتيجية والبرلمانية خلفاً لكل من محمد جواد ظريف وشهرام دَبيري، في أعقاب استقالة الأول وإقالة الثاني.

ومحسن إسماعيلي، من مواليد عام 1965، يُعد من الشخصيات الأكاديمية والحقوقية البارزة في إيران. وهو أستاذ في كلية الحقوق بجامعة طهران، وسبق أن شغل عضوية مجلس خبراء القيادة، كما كان أحد الفقهاء الحقوقيين في مجلس صيانة الدستور، وعضواً في لجنة مطابقة القوانين البرلمانية.

ويأتي تعيين إسماعيلي بعد الاستقالة المفاجئة لمحمد جواد ظريف، مطلع آذار/ مارس الماضي وكان يشغل منصب نائب الرئيس للشؤون الإستراتيجية.

وفي 5 من نيسان/ أبريل الجاري، أقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "شهرام دبيري" نائبه للشؤون البرلمانية لذهابه في رحلة "فاخرة" إلى القارة القطبية الجنوبية مع زوجته خلال عيد النوروز، رأس السنة الفارسية.

ووصف مكتب الرئيس زيارة شهرام دبيري بأنها "غير مبررة وغير مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة" في إيران.

وانتشرت صورة لدبيري وزوجته بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يقفان أمام سفينة "إم في بلانسيوس" التي كانت متجهة إلى القارة القطبية الجنوبية وأثارت غضباً في إيران.