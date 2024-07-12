الرئيس الإيراني يصدر أول مرسوم له.. ظريف رئيساً للمجلس الإستراتيجي للفترة الانتقالية

شفق نيوز/ أصدر الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، يوم الجمعة، مرسوماً رئاسياً هو الأول له منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، عيّن فيه وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف كرئيس للمجلس الإستراتيجي للفترة الانتقالية للحكومة الجديدة.

وقال ظريف بحسب ما نشره موقع "أرم نيوز"، إنه "تم تعيين خمسة أشخاص أعضاء في اللجان الخاصة بالمجلس الإستراتيجي للحكومة الجديدة".

وبحسب تقارير صحفية فإن مهمة هذا المجلس ستكون اختيار المرشحين لشغل المناصب الوزارية والحكومية في حكومة بزشكيان.

وأضاف ظريف في تصريح صحفي أنه "لم تتم مراجعة أي مرشح لشغل أي منصب بما في ذلك النائب الأول للرئيس الإيراني".

ونفى "بشدة الإشاعة التي تقول إن شخصيات مثل الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، مارست ضغوطاً على هذه العملية".

وكشف ظريف عن اجتماع سيعقد يوم غد السبت لرؤساء اللجان في المجلس الإستراتيجي للحكومة الجديدة لتحديد مهام اختيار المرشحين لشغل مناصب حكومية"، مبيناً أن "عملية فحص المرشحين بكل شفافية لم تبدأ بعد وستكون نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن تشكيل مجلس صنع سياسات حكومة بزشكيان برئاسة محمد رضا عارف وعضوية محمد جواد ظريف وأربعة آخرين، بحسب ما ذكره مسؤولون مقربون من الإصلاحيين.