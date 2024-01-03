الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بالوقوف وراء تفجيرات كرمان

شفق نيوز/ اتهم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، إسرائيل بالوقوف وراء تفجيرات كرمان التي وقعت اليوم الأربعاء، عند مرقد قاسم سليماني.

وقال رئيسي بحسب قناة الميادين، "نحذر الكيان الصهيوني بأنه سيدفع ثمن جريمة كرمان غالياً بما يدفعه للندم".

وكانت مصادر رسمية إيرانية أفادت، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة تفجيري كرمان الى نحو 250 قتيل وجريح، في وقت توعد فيه وزير الداخلية بـ"ردّ ساحق وعاجل".

وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية، إن "عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان ارتفع إلى 103 قتلى و141 جريحا".