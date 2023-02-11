الرئيس الإيراني يتهم الغرب بإنشاء داعش: شهداؤنا قضوا على التنظيم

شفق نيوز/ اتهم الرئيس الإيراني آية إبراهيم رئيسي، يوم السبت، الغرب بإنشاء تنظيم داعش الذي اجتاح العراق وسوريا في العام 2014 غير أنه قال أيضا إن مقاتلي الجمهورية الإسلامية هم من قضوا على هذا التنظيم المتشدد.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها وسط حشود من الإيرانيين في ساحة الحرية بطهران بمناسبة مرور 44 عاما على انتصار الثورة الإيرانية.

وقال آية الله رئيسي خلال الكلمة، إن الغرب هو من أنشأ داعش وموله وسلحه لقتل الأبرياء، لكن شهداءنا وفي مقدمهم الحاج قاسم سليماني قضوا على هذا التنظيم الارهابي

وأضاف أن صمود الشعب الإيراني هزم الضغوط القصوى للأعداء وقد اعترف الغرب بذلك.

وتابع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية: انتصرنا من جديد على مخطط العدو و الشعب الإيراني سجل في هذا اليوم 11 شباط ملحمة كبيرة وأفشل مخططات الأعداء.

وأكمل رئيسي قائلا، إن الغرب أراد من خلال مشروع الاحتجاجات إثارة الفتنة في بلادنا، الا أن الشعب الإيراني سيواصل طريق التقدم والازدهار رغم مؤامرات الأعداء .