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الرئيس الإيراني: ننتظر موافقة الحكومة العراقية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-04T11:24:22+0000
الرئيس الإيراني: ننتظر موافقة الحكومة العراقية

شفق نيوز / قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم السبت، إن مشاركة الإيرانيين في مراسم "أربعينية الإمام الحسين" يتوقف على موافقة الحكومة العراقية، مؤكداً أن في حال حصول الموافقة فالمشاركة ستتاح لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا فقط.

وأكد رئيسي، خلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، على أهمية "دور وزارة الداخلية واللجان الاجتماعية في المحافظات في تشخيص الأضرار الروحية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن كورونا ووضع السبل لمواجهة هذه المشكلات".

ودعا الرئيس الإيراني، إلى "الاستفادة من ذوي الرأي والخبرة في الحوزات العلمية والجامعات لوضع الأساليب العلمية في هذا المجال للحد من الأضرار الاجتماعية والروحية لانتشار الفيروس".

وأعرب رئيسي، عن ارتياحه لسير عملية التطعيم ضد كورونا في البلاد ووصفها بأنها تبعث على الأمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى "زيادة الواردات والانتاج الداخلي للقاح خلال الاسابيع القادمة، وبالتالي لا بد من توسيع مساحة التطعيم لتشمل الأعمار المختلفة".

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