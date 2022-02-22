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الرئيس الإيراني من قطر: الغاز يحدد مستقبل الطاقة في العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-22T10:43:48+0000
الرئيس الإيراني من قطر: الغاز يحدد مستقبل الطاقة في العالم

شفق نيوز/ قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، إن الغاز يحدد مستقبل الطاقة في العالم.

واعرب رئيسي خلال اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز في قطر عن أمله بان "يسهم الاجتماع في تحقيق الاهداف والحفاظ على مصادر الغاز الطبيعي".

ولفت الى ان "هناك وجهات نظرة مختلفة في المنتدى إلا ان ثمة تضامن جيد بين الدول المشاركة فيه تجاه المستقبل قائلا إن "الهدف من عقد هذا المنتدى ومشاركة الاعضاء فيه هو دعم الحقوق التي تؤكد عليها سيادة هذه الدول في مجال اكتشاف الغاز وتعزيز دوره في تلبية حاجات العالم الى الطاقة وكذلك ضمان الامن في مجال طلب الغاز الطبيعي على صعيد العالم".

وتابع، "اننا باعتبارنا دول تزخر بمصادر كبيرة من الغاز ومصدرة له يجب ان نرسل رسالتنا الى العالم بشكل شفاف"، موضحا أن "الغاز يعتبر من الوقود النظيفة والامنة وانه متوفر للعقود المقبلة و يحدد مستقبل الطاقة".

واضاف ان "الغاز يلعب دوراً مهماً في المسار المتنامي لاستخدام الكهرباء في العقود المقبلة ومن هذا المنطلق يجب علينا كمنتجي الغاز تلبية الحاجات لهذه الطاقة وهذا يحظى ببالغ الاهمية".

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