الرئيس الإيراني: ما فعله الغرب في سوريا وافغانستان والعراق ماثل امامنا

شفق نيوز/ قال الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، ان الاعداء أخطأوا في حساباتهم في الفتنة الاخيرة، فهم تصوروا في مؤامرتهم ان ايران مثل البلدان الاخرى، وأنهم يمكنهم التلاعب بالجماهير من خلال الشعارات الرنانة.

جاء ذلك في خطابه امام حشد من اهالي مدينة نهبندان الحدودية بمحافظة خراسان الجنوبية.

وذكر ان الاميركان اينما تواجدوا سلبوا الحياة من الشعوب، متسائلا: كيف هو وضع الشعوب في افغانستان والعديد من الدول الافريقية اليوم؟

وأضاف ان ما فعله الغرب في سوريا وافغانستان والعراق ماثل امامنا، ولا حاجة لأن نراجع كتب التاريخ.. ولقد شاهدنا كيف سلب العدو الحياة من الاطفال في حادث "شاهجراغ"؟

وقال رئيسي مخاطبا الغرب: انظروا ماذا فعلتهم بالشعب اليمني والفلسطيني واللبناني، ولكنكم تتشدقون بحقوق الانسان؟

وأكد الرئيس الايراني أننا لا نعول على مساعدة الاجانب، مصرحا ان جميع مشكلات البلاد يمكن حلها بقدرات الشعب نفسه.