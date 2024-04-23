الرئيس الإيراني: لن يتبقى من إسرائيل شيء إذا هاجمتنا

شفق نيوز/ حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، من أي هجوم قد تشنه إسرائيل مجددا على الأراضي الإيرانية، مهددا بأن إسرائيل "ربما لن يتبقى منها شيء" في حال أقدمت على استهداف بلاده مرة أخرى.

وقال رئيسي بحسب وكالة "مهر" الإيرانية، إنه "في حال قيام إسرائيل بأي عدوان جديد على الأراضي الإيرانية المقدسة، فإنّ الوضع سيكون مختلفا تماما، ولا أحد يعلم ما إذا كان سيبقى شيء من هذا الكيان".

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على ما يبدو بطائرات بدون طيار على قاعدة جوية رئيسية وموقع نووي بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البلاد.

ولم يؤد الهجوم الإسرائيلي على إيران، الجمعة، إلى ردود فعل قوية من طرف طهران ولم تتوعد بالرد، وهو ما اعتبر كإعلان عن نهاية جولة التصعيد بين البلدين.

ويهدد القادة الإيرانيون بين الحين والآخر برد قاس على إسرائيل إذا تجاوزت الخطوط الحمراء إلا أن الرد الأول المباشر الذب جاء من إيران وليس من أذرعها كان بحسب خبراء باهتا لا يتناسب مع مستوى التهديد.