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الرئيس الإيراني في عُمان لمواصلة دبلوماسية "حسن الجوار"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-23T07:31:37+0000
الرئيس الإيراني في عُمان لمواصلة دبلوماسية "حسن الجوار"

شفق نيوز/ وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الإثنين، الى العاصمة العمانیة مسقط لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بین البلدین، بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية "أرنا".

وتوجه رئيسي الى مسقط على رأس وفد رفيع المستوى حيث من المقرر ان يلتقي مع مسؤولين عُمانيين لتوقيع عدة وثائق للتعاون المشترك.

وأكد رئيسي للصحفيين في مطار مهرآباد الدولي صباح اليوم قبيل مغادرة العاصمة طهران إلى مسقط، ان العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستتحسن بالتأكيد في مختلف المجالات بما فيها النقل والطاقة والسياحة خاصة السياحة الصحية.

وقال: في هذه الزيارة سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وستتم متابعتها لتنفيذها. ولفت الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار سياسة الحكومة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار مؤكدا ان الزيارة تحظى ببالغ الاهمية لنا.

واعتبر الرئيس الايراني أن تمتين العلاقات من الاهداف الرئيسية لزيارة عمان، وشدد على أن التعاون الإقليمي واجراء الحوار من شأنهما ان يضمنا الامن لمنطقتنا واضاف ان التواجد الاجنبي لا يجلب الامن للمنطقة بل يهدده.

وتعد زيارة رئيسي إلى مسقط أول زيارة يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد في عهد سلطان عمان الجديد "هيثم بن طارق آل سعيد"، وخامس زيارة خارجية لرئيسي في الأشهر التسعة الأولى من الحكومة الـ 13.

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