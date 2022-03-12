سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرئيس الأوكراني يناشد الأمهات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-12T06:09:25+0000
الرئيس الأوكراني يناشد الأمهات

شفق نيوز / جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، مناشدة أمهات الجنود الروس لمنع إرسال أبنائهن إلى "الحرب" في أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي في رسالة عبر تلغرام: "أريد أن أقول هذا مرة جديدة للأمهات الروسيات خصوصا لأمهات المجندين، لا ترسلن أولادكن إلى الحرب في بلد أجنبي".

وأضاف: "تحقّقنَ من مكان وجود أولادكن وإذا كان لديكن أدنى شك في إمكانية إرسال أولادكن إلى الحرب ضد أوكرانيا تصرّفن على الفور لمنع مقتلهم أو خطفهم".

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها السادس عشر، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

related

اختتام ثالث جولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا بلا تقدم

Date: 2022-03-07 21:03:19
اختتام ثالث جولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا بلا تقدم

آلاف الأمريكيين يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

Date: 2022-03-10 13:57:42
آلاف الأمريكيين يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

الصحة العالمية توصي بتدمير الجراثيم عالية الخطورة في أوكرانيا

Date: 2022-03-11 05:55:35
الصحة العالمية توصي بتدمير الجراثيم عالية الخطورة في أوكرانيا

بوتين يتحدث عن تطورات إيجابية في المفاوضات مع أوكرانيا

Date: 2022-03-11 12:17:18
بوتين يتحدث عن تطورات إيجابية في المفاوضات مع أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يتعهد بردٍ حازم على "انتهاك" بوتين للقانون الدولي

Date: 2022-02-21 20:40:23
الاتحاد الأوروبي يتعهد بردٍ حازم على "انتهاك" بوتين للقانون الدولي

انطلاق المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

Date: 2022-02-27 15:21:28
انطلاق المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي: منظومة الردع النووي في حالة تأهب قصوى

Date: 2022-02-27 17:07:29
الاتحاد الأوروبي: منظومة الردع النووي في حالة تأهب قصوى

أردوغان يدعو بوتين إلى إعلان وقف عاجل لإطلاق النار في أوكرانيا

Date: 2022-03-06 19:02:12
أردوغان يدعو بوتين إلى إعلان وقف عاجل لإطلاق النار في أوكرانيا