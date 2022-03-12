الرئيس الأوكراني يناشد الأمهات

شفق نيوز / جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، مناشدة أمهات الجنود الروس لمنع إرسال أبنائهن إلى "الحرب" في أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي في رسالة عبر تلغرام: "أريد أن أقول هذا مرة جديدة للأمهات الروسيات خصوصا لأمهات المجندين، لا ترسلن أولادكن إلى الحرب في بلد أجنبي".

وأضاف: "تحقّقنَ من مكان وجود أولادكن وإذا كان لديكن أدنى شك في إمكانية إرسال أولادكن إلى الحرب ضد أوكرانيا تصرّفن على الفور لمنع مقتلهم أو خطفهم".

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها السادس عشر، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.