الرئيس الأوكراني يكشف مخططاً روسياً لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية

شفق نيوز/ قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي إن روسيا تستعد لتصعيد هجماتها على بلاده باستخدام طائرات متفجرة إيرانية الصنع، وذلك في خطاب متلفز.

وذكر زيلينسكي في خطابه، "لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجوم مطول بواسطة طائرات شاهد الإيرانية".

وأضاف أن "هدف موسكو هو كسر مقاومة أوكرانيا من خلال استنفاد شعبنا وطاقتنا"، وذلك بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية.

يأتي ذلك في وقت يستكشف الجيش الروسي بوتين سبل تعزيز الثقة في جهوده الحربية، والتي تضررت في الأشهر الماضية بسبب الهجوم الأوكراني المضاد المدعوم بأسلحة وفرها الغرب لكييف، ما أثار انتقادات في بعض الدوائر الروسية لأداء الجيش.

وفي وقت سابق الاثنين، أطلقت القوات الأوكرانية صواريخ على منشأة في دونيتسك، كان جنود روس يتمركزون بها، ما أسفر عن مقتل 63 منهم، في واحد من أكثر الهجمات دموية على القوات الروسية منذ بدء الحرب.

دخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في نزاع مع إيران حول دور طهران في تزويد موسكو بطائرات مسيرة.

وذكر معهد دراسة الحرب، ومقره الولايات المتحدة، أن بوتين يتطلع إلى تعزيز الدعم لاستراتيجيته في روسيا.

وقال المركز مساء الإثنين "من المرجح ألا تؤدي الحملة الجوية والصاروخية الروسية ضد أوكرانيا إلى التأثير الإعلامي المرغوب من الكرملين بين القوميين الروس".

وحذر زيلينسكي قائلا "في الأسابيع المقبلة، قد تكون الليالي مضطربة للغاية".