الرئيس الأوكراني يطلب "الظهور" في نهائي كأس العالم "من أجل السلام" وفيفا يرفض

شفق نيوز / رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، طلباً تقدم به رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، لمشاركة رسالة حول السلام العالمي قبل انطلاق نهائي كأس العالم، الأحد المقبل.

وحسب ما كشفته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصدر لم تكشف هويته، انه قال إن "مكتب زيلينسكي عرض ظهور الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو موجّه للجماهير في استاد قطر، قبل المباراة النهائية لكأس العالم، وتفاجأ بـ"رد الفعل السلبي".

المصدر أضاف: "اعتقدنا أن الفيفا يريد استخدام منصته من أجل الصالح العام"، لافتاً إلى أن المحادثات بين أوكرانيا والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا تزال جارية.

وقالت الشبكة الأمريكية إنها طلبت تعليقاً من "فيفا" لكنها لم تتلق أي رد.

ويعد هذا الطلب، حسب الشبكة الامريكية "غير مفاجئ"، حيث حاولت كييف مراراً استخدام الأحداث العالمية الكبرى، لإلقاء الضوء على الحرب في أوكرانيا، التي تشنها روسيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

إذ ظهر زيلينسكي عبر مقاطع فيديو في أكثر من مناسبة، بدءاً من قمة مجموعة العشرين، وحتى مهرجان كان السينمائي.

كما أجرى مقابلات ومحادثات مع مجموعة متنوعة من الصحفيين والفنانين المشهورين، بما في ذلك شون بن وديفيد ليترمان، حيث كان زيلينسكي نفسه ممثلاً قبل أن يصبح سياسياً.