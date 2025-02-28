الرئيس الأوكراني يصل إلى أمريكا للتباحث مع ترامب بشأن اتفاق المعادن

شفق نيوز/ وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة، تمهيداً لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر إعلامية، قولها، إن: طائرة الرئيس الأوكراني هبطت في قاعدة "أندروز" المشتركة بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المقرر أن تتناول محادثات الرئيس الأمريكي وضيفه الأوكراني اتفاقاً بشأن المعادن والعناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس ترامب، أمس الخميس، أن زيلينسكي، سيصل يوم الجمعة، إلى واشنطن، للتوقيع على اتفاق تاريخي بشأن المعادن في أوكرانيا.