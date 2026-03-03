الرئيس الأوكراني قلق من الحرب على إيران

شفق نيوز- كييف

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن قلقه بعدم حصول أوكرانيا على الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي، من أميركا على خلفية الحرب على إيران.

وقال زيلينسكي في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إنه "في ضوء العملية العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، قد يحتاج الأميركيون وحلفاؤهم في الشرق الأوسط إلى هذه المنظومات للدفاع عن النفس، مثل صواريخ باتريوت المضادة للطائرات".

وتابع زيلينسكي: "نحن نستخدم برنامج PURL لشراء الأسلحة الأميركية بتمويل أوروبي، ومن الممكن أن يحتاج الأميركيون أنفسهم إلى هذه المعدات، كما حدث في العام الماضي".

وأوضح زيلينسكي أن الإمدادات إلى أوكرانيا تباطأت في عام 2025 بسبب الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، مؤكدا أنه رغم عدم تكرار هذا السيناريو حتى الآن، إلا أنه يخشى من احتمال حدوث ذلك مجدداً.

كما لم يستبعد أن تنصرف الولايات المتحدة وأوروبا عن مساعدة كييف، وتركز اهتمامهما على منطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد الراهن.