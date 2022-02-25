الرئيس الأوكراني: القصف الروسي استهدف منشآت عسكرية ومدنية

شفق نيوز / قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إن "روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية على البلاد، وتستهدف منشآت عسكرية ومدنية على حد سواء.

وذكر زيلينسكي، في تصريحات صحفية، أن "القوات الروسية استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي لأوكرانيا)، لكنها توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات".

وتواصل روسيا منذ فجر أمس الخميس هجوما واسع النطاق على أوكرانيا يشمل ضربات جوية وتحركات على الأرض حتى في اتجاه العاصمة كييف، وفق السلطات الأوكرانية.

وأثار الهجوم تنديدا واسعا في المجتمع الدولي، لا سيما بين الدول الغربية، ودعا كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى اجتماعات طارئة.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا، إلى تصويت في مجلس الأمن الدولي، الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة، على مشروع قرار يدين بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب روسيا بسحب قواتها من هذا البلد فورا، وفق ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وهذا النص الموضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتطبيقه، محكوم عليه بالفشل بسبب حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن بصفتها عضوا دائما فيه.

لكن واشنطن تعتبر أن لجوء روسيا إلى استخدام حقها في النقض سيظهر ”عزلتها“ على الساحة الدولية.