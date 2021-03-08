الرئيس الأمريكي يعلّق على زيارة البابا التاريخية للعراق

شفق نيوز/ علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، على زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق، معتبرا أنها بعثت رسالة أخوة وسلام مهمة.

وأضاف بايدن في تدوينة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أن "رؤية البابا فرنسيس وهو يزور المواقع الدينية مثل مسقط رأس النبي إبراهيم، وقضاء بعض الوقت مع آية الله علي السيستاني والصلاة في الموصل- المدينة التي عانت قبل بضع سنوات من العنف وتطرف جماعة مثل تنظيم داعش- يشكل رمزا للأمل للعالم بأسره".

وكان البابا فرنسيس قد أجرى زيارة تاريخية هي الأولى لبابا فاتيكان إلى العراق على الإطلاق، بدأها الجمعة وختمها صباح اليوم الاثنين.

وشملت الزيارة العاصمة بغداد والنجف وذي قار ونينوى وأربيل.