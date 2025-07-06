الرئيس الألماني: الوضع الأمني تغير في أوروبا وأرحب بالتجنيد الإجباري

شفق نيوز – برلين

أعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، يوم الأحد، عن ترحيبه بإعادة العمل بنظام "التجنيد الإجباري" لسد احتياجات جيش بلاده الذي يعاني من نقص في الأعداد.

وقال شتاينماير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، بمناسبة العيد الوطني لدولة ليتوانيا، إنه "في حال لم يعد عدد المتطوعين كافياً لسد الاحتياجات، فلن يبقى أمامنا خيار آخر سوى العودة إلى خدمة التجنيد الإجباري، وذلك بالنظر إلى تغير الوضع الأمني في أوروبا".

وشدد على ضرورة التحضير لهذا الأمر "هذا الأمر يحتاج إلى فترة إعداد طويلة".

ودأب شتاينماير على الدفاع عن تطبيق نموذج يتعلق بأداء خدمة اجتماعية إلزامية، وهو مقترح يقضي بأن يلزم جميع الشباب في ألمانيا بأداء خدمة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، ويمكن أن تكون هذه الخدمة في المجال المدني أيضاً، وليس فقط العسكري.

وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، قد أكد في 27 حزيران/ يونيو الماضي، على تمسكه بمشروع قانون جديد بشأن الخدمة العسكرية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، كان السياسي البارز في الحزب قد أكد أنه يراهن على التطوع وتوفير خدمة عسكرية جاذبة للشباب المتحمس والموهوب.

وقال "لذلك، لا أتفق صراحة مع مطالب التحالف المسيحي، الذي يريد التحول إلىالتجنيد الإجباري في أسرع وقت ممكن".

وأشار بيستوريوس إلى أن هناك حاليا نقصا في الثكنات وأماكن التدريب اللازمة، وذلك على الرغم من بناء المزيد من البنية التحتية مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا أن عدد المتطوعين سيكون كافياً في هذه المرحلة.

وأضاف "لكنني أعارض أيضاً من يعتقدون أنه يجب استبعاد أي تطبيق إلزامي"، موضحاً أنه من الصعب حالياً تحديد موعد دقيق لفرض التجنيد الإلزامي.