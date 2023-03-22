الرئيس الإسرائيلي يهاتف قادة عرب بمناسبة رمضان

شفق نيوز/ تواصل الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتصوغ، مع زعماء مسلمين قبل حلول شهر رمضان، حيث أعرب عن تمنياته "بالسلام والسعادة والصحة"، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مكتب هرتصوغ، إنه "تحدث مع قادة الشرق الأوسط بمن فيهم العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني".

وأفاد بأن "هرتصوغ أعرب في مكالماته الهاتفية مع القادة، عن أمله في السلام والاستقرار في المنطقة، وتمنى لهم ولشعوبهم لهم السلام والسعادة والصحة".

كما بعث الرئيس الإسرائيلي برسائل إلى ملك المغرب محمد السادس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كتب فيها: "شهر رمضان المبارك يحتفل بقيم قريبة جدا من قلبي. هذه القيم حب الجار، والإحسان، ودعم الضعيف وخطاب التسامح، هي قيم أساسية أروج لها على مدار السنة".

وأضاف: "بينما نتحضر لهذا الشهر، أدعو الله أن نتمكن من اتخاذ خطوات مشتركة على طريق السلام معا في العام المقبل أيضا".