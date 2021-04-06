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الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-06T10:23:31+0000
الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، رسميا، بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، قال ريفلين، إن "الرئيس لا يمكن أن يكون بديلا للمحكمة ويتخذ قرارا"، في إشارة إلى مشاكل نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي الذي يتهمه بالفساد وسوء استخدام السلطة.

وأضاف الرئيس أنه "وفقا للمحكمة والقانون، يمكن لرئيس وزراء (يواجه التهم) أن يستمر في منصبه".. لم يكن هذا قرارا سهلا".

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لمحاولة حشد ائتلاف يمكنه الفوز بدعم الأغلبية في الكنيست.

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