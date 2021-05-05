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الرئيس الإسرائيلي يكلف معارض نتنياهو بتشكيل الحكومة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-05T16:07:40+0000
الرئيس الإسرائيلي يكلف معارض نتنياهو بتشكيل الحكومة

شفق نيوز / كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، يوم الأربعاء، رئيس المعارضة يائير لابيد بتشكيل الحكومة الجديدة، الند الأول لسياسات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق.

وبحسب القانون فإن أمام لابيد 28 يوما لإتمام هذه المهمة بالحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.

وقال ريفلين في كلمة له، إن "بناءً على التوصيات التي تلقيتها من أحزاب الكنيست، وبحكم سلطتي، ووفقًا للمادة 7 من القانون الأساسي، لقد تحدثت للتو مع عضو الكنيست يائير لابيد، وأبلغته أنني أمنحه تفويضًا بتشكيل الحكومة".

وأشار إلى أن "الاعتبار الرئيسي الذي يجب على الرؤساء الإسرائيليين مراعاته عند تحديد من سيكلفون بمهمة تشكيل الحكومة هو من لديه الفرصة الأكبر لتشكيل حكومة ، والتي ستكسب ثقة الكنيست الجديد".

وأضاف ريفلين، أن "صورة الموصيين تظهر بوضوح أن عضو الكنيست يائير لابيد لديه خيار تشكيل حكومة تفوز بثقة الكنيست ، رغم الصعوبات كثيرة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استنفذ مساء أمس 28 يوما دون التمكن من تشكيل حكومة.

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