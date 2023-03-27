الرئيس الإسرائيلي يدعو نتنياهو لوقف التعديلات القضائية

شفق نيوز/ دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، صباح الاثنين، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التي تقيّد من سلطات النظام القضائي في البلاد، بعد أن أخذت الاحتجاجات الكبيرة التي تثيرها زخما كبيرا مساء الأحد.

ودعا هرتسوغ، الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى وقف التعديلات القضائية، بعد ليلة شهدت مظاهرات غير مسبوقة في إسرائيل، إثر إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت، بحسب ما أوردت صحيفة "جيروزلم بوست" الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.

وقال هرتسوغ: "الليلة رأينا مشاهد قاسية للغاية، وأتوجه لرئيس الوزراء والحكومة وأعضاء الائتلاف. المشاعر صعبة ومؤلمة، والقلق العميق يجتاح الشعب".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير في الدولة العبرية ويفترض ألا يتدخل في السياسة: "الاقتصاد والمجتمع والأمن مهددون".

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق الاثنين، كلمة بشأن التعديلات القضائية.

تسعى التعديلات القضائية بصورة جوهرية إلى الحد من سلطات القضاء في إسرائيل.

يرى المعارضون أن قانون من شأنه إحكام السيطرة السياسية على التعيينات القضائية ومنح السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيينالقضاة.

في المقابل، يقول نتنياهو إن التعديلات مهمة لإيجاد نوع من التوازن بين الحكومة المنتخبة والقضاء.