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الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الشعب العراقي: ستظلون ذخراً للأمة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-10T13:20:34+0000
الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الشعب العراقي: ستظلون ذخراً للأمة

شفق نيوز / وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، يوم الجمعة، رسالة إلى الشعب العراقي، تضمنت تهنئة بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.

وكتب السيسى عبر حسابه الرسمي في تويتر: "يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.. مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ".

وأضاف: "مئة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع، مردفاً بالقول: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية".

وتمنى الرئيس المصري، بحسب تغريدته، للشعب العراقي "السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية".

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