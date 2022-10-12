الرئيس اللبناني يعلن بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، يوم الأربعاء، أن عملية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات، ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال عون، إنه "ابتدأ من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين الى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا"، وفقا لتصريح نقلته الوكالة الوطنية للاعلام.

ويستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألف مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل.

وبحسب المفوضية، لا يزال لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه الإجمالي حوالي 6.7 مليون نسمة، البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد ولكل كيلومتر مربع.

ووضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطة إعادة اللاجئين السوريين على سكة التنفيذ، بتحديد أسماء الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد متجهة إلى سوريا في الأيام المقبلة، في ظل إصرار رسمي لبناني على الوصول في القضية إلى المحطة الأخيرة، وتحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية.