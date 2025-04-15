الرئيس اللبناني: لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي العراقي مع حزب الله

شفق نيوز/ قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، يوم الثلاثاء، إن لبنان "لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش".

وأكد الرئيس اللبناني في مقابلة صحافية، أن حزب الله لن يكون وحدة مستقلة داخل الجيش، مضيفاً أنه يمكن لعناصره الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب، مشدداً على "أهمية اللجوء إلى الحوار" لتحقيق هذا الهدف، مجدداً على أن القرار اتخذ بحصر السلاح.

وكان عون قد حذر، السبت الفائت، من أن أي سلاح خارج إطار الدولة يعرّض مصلحة البلاد للخطر.

كما شدد في خطاب بمناسبة مرور 50 عاماً على اندلاع الحرب الأهلية في لبنان على "أهمية اللجوء إلى الحوار" لحصر السلاح بيد الدولة.

وتشكل مسألة حصرية السلاح في يد الدولة، فضلاً عن سلاح حزب الله، قضية شائكة في لبنان.

فيما شددت الولايات المتحدة وموفدوها الذين زاروا البلاد خلال الفترة الماضية على ضرورة حل قضية سلاح حزب الله، لاسيما بعدما مني بضربات قاصمة خلال حربه الأخيرة مع إسرائيل.