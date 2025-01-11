الرئيس اللبناني الجديد يحدد وجهته الخارجية الأولى

شفق نيوز/ أعلن الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، يوم السبت، أن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون تلقى اتصال تهنئة من ولي العهد السعودي، الذي وجه له دعوة لزيارة بلاده.

ونقلت عن عون شكره على الدعوة مؤكداً أن السعودية "ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية، إيماناً بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيداً على عمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".

وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، تناول الحديث بين الأمير محمد بن سلمان وجوزيف عون، آخر المستجدات، وسبل تعزيز العلاقة الفريدة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية ولبنان.

وانتُخب جوزيف عون، الذي كان قائداً للجيش، رئيساً للجمهورية اللبنانية، الخميس، بعد أكثر من عامين على شغور المنصب ووسط أزمات سياسية واقتصادية خطيرة تعانيها البلاد.