الرئيس الكولومبي لترمب: توقف عن تشويه سمعتي..

شفق نيوز- بوغوتا

رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، يوم الاثنين، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه "تاجر مخدرات".

وقال بيترو على منصة "إكس": "اسمي (...) لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترمب".

وصرّح الرئيس الأميركي في وقت سابق، بأن عملية في كولومبيا مماثلة لتلك التي نُفذت في فنزويلا تبدو "فكرة جيدة"، متّهماً بيترو بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة"ـ ومحذراً من أن الأخير "لن يستمر في منصبه لفترة طويلة".

وانتقد الرئيس الكولومبي بشدة العمل العسكري الذي تشنه إدارة ترمب في المنطقة، وندد بعملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "التي لا أساس قانونياً لها".

وبعدما حذّره، أمس الأول السبت بالقول إنه يجب أن "ينتبه لنفسه"، وصف ترمب نظيره الكولومبي، أمس الأحد، بأنه "رجل مريض ويحب تعاطي الكوكايين".

ومنذ بداية ولاية دونالد ترمب الثانية، يتواجه الرئيسان بشكل منتظم بشأن قضايا مثل التعريفات الجمركية وسياسة الهجرة.

وبعد الهجوم الأميركي على فنزويلا، وجه الرئيس ترمب، خطابه نحو كولومبيا، مطلقاً تهديدات جديدة.

وكان ترامب قد شن في السابق هجمات لفظية متكررة على الرئيس الكولومبي، لكنه لم يذكره بالاسم خلال الحديث مع الصحافيين على متن رحلة جوية متوجهة إلى واشنطن.

وعندما سأله أحد المراسلين عما إذا كانت ستكون هناك عملية عسكرية ضد كولومبيا، أجاب ترامب: "يبدو الأمر جيداً بالنسبة لي".

وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات على أهداف في فنزويلا في وقت مبكر من أمس الأول السبت، وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأخرجته من البلاد مع زوجته.

ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في نيويورك بتهم تتعلق بالمخدرات.

وتعتبر كولومبيا، وهي دولة مجاورة لفنزويلا، مركزاً رئيسياً لإنتاج الكوكايين.