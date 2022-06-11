الرئيس الفنزويلي من طهران: سنعزز تعاوننا العسكري مع إيران وسنواجه العالم الجديد

شفق نيوز/ أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن بلاده ستعزز تعاونها العسكري مع إيران، لافتا إلى أن فنزويلا ستستعين بخبرات إيران في الكثير من المجالات، منها النفط والتجارة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، في طهران، قال نيكولاس مادورو: "سوف نعزز العلاقات بين البلدين من خلال الاتفاق الشامل طويل الأمد..أوضحت للسيد رئيسي أننا اختبرنا فترة صعبة جدا في مقابل الإمبريالية العالمية".

وأكمل مادورو: "سوف نعزز تعاوننا العسكري، ومن المقرر تسيير رحلات مباشرة بين طهران وكاراكاس لتعزيز السياحة بين البلدين ونستطيع أن نكون وجهة سياحية جيدة للإيرانيين".

وأردف مادورو: "سوف نرى كيف نواجه العالم الجديد، والشباب في البلدين عليهم أن يعلموا أن العالم في المستقبل عالم المساواة ومواجهة الإمبريالية وسوف نصنع هذا المستقبل معا"، مضيفا: "على الشعب والحكومة الإيرانية التعويل على دعمنا".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي: "سياستنا الخارجية تنص على العلاقات مع الدول المستقلة، وفنزويلا أثبتت صمودها ومقاومتها أمام الإمبريالية".

وتابع رئيسي: "العقوبات والتهديدات ضد الشعب الإيراني خلال العقود الأربعة الماضية كانت كثيرة، لكن الشعب الإيراني قرر استغلالها لتطوير وتنمية البلاد..عندما يعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فشل الضغوط القصوى على إيران، فهذا يعتبر انتصارا للشعب الإيراني".

كما أوضح قائلا: "بدء تسيير الرحلات المباشرة بين طهران وكاراكاس سوف تخدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعلاقات بين الشعبين"، معربا عن أمله بأن "تكون هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات بين البلدين".