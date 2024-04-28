الرئيس الفلسطيني يحذر من "أكبر كارثة" ويخشى ترحيل أهالي الضفة نحو الأردن

شفق نيوز/ حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأحد، من اجتياح اسرائيل لرفح، وقال إن ذلك لو حصل فسيكون "أكبر كارثة" في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وأضاف عباس، في كلمة له خلال أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، "أخشى أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن".

وشدد الرئيس الفلسطيني على "حل سياسي يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية مستقلة"، محذراً "إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني".

وتأتي تحذيرات محمود عباس، وسط انباء عن قرب البدء بعملية عسكرية اسرائيلية كبيرة لاجتياح مدينة رفح، رغم المعارضة الامريكية.

ولفت الرئيس الفلسطيني الى أن "إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع القطاع والوضع في غزة مؤسف للغاية"، مطالباً المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة".

ويعقد الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة الرياض، خلال الفترة ما بين 28 - 29 نيسان/ أبريل الجاري، ويتناول عددا من الموضوعات والقضايا الدولية ذات الاهتمام لمناقشة النهوض بالتعاون العالمي والوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام.

ويشارك في المؤتمر ايضاً رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.