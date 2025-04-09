الرئيس الفرنسي يعلنها: قد نعترف بدولة فلسطين في حزيران

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، إمكانية اعتراف بلاده بدولة فلسطين في حزيران/ يونيو المقبل، وذلك في مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5" بثت الأربعاء: "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفاً "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران/ يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة".

وتابع ماكرون: "سأقوم بذلك (...) لأنني أعتقد أن الأمر سيكون صحيحاً في لحظة ما، ولأنني أريد أن أشارك في دينامية جماعية، تتيح كذلك لجميع من يدافعون عن فلسطين الاعتراف بدورهم بإسرائيل، الأمر الذي لم يقم به العديد منهم".

وأكد أن ذلك سيتيح "أن نكون واضحين للنضال ضد من ينكرون حق إسرائيل في الوجود، وهذا ينطبق على إيران، وأن نمضي نحو أمن مشترك في المنطقة".

وكانت إيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترفت رسميا في أيار/ مايو من العام الماضي بدولة فلسطين، في خطوة أثارت سخط إسرائيل.