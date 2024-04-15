الرئيس الفرنسي يخشى من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، عن مخاوفه من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عن ماكرون قوله، إن إيران ردت على الضربة الإسرائيلية لسفارتها في العاصمة السورية دمشق "بطريقة غير متناسبة"، معرباً عن قلقه من احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار إلأى أنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبذل كل ما هو ممكن لتجنب التصعيد، وإقناع إسرائيل بعدم الرد على الضربة الإيرانية.

وأكد الرئيس الفرنسي أن "الوضع غير مستقر على الإطلاق في الوقت الراهن"، مضيفاً "نشعر جميعا بالقلق إزاء احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط".

ومساء يوم السبت الماضي شنت إيران هجوماً واسعاً بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل رداً على قصف إسرائيلي لسفارتها في العاصمة السورية دمشق ومقتل عدد من قيادات الحرس الثوري.