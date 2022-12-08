الرئيس الصيني يوضح أهداف زيارته للسعودية وواشنطن "مستاءة"

شفق نيوز / أعلن الرئيس الصيني، اليوم الخميس، أن بلاده ستطور علاقاتها مع السعودية بعد 32 عاما من العلاقات الوثيقة معها، وسترفعها الى "مستوى جديد" مع الدول الخليجية والعربية، فيما علقت واشنطن بأن بكين تحاول بسط نفوذها في العالم.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "بكين ستعمل على تطوير علاقاتها مع السعودية كما سترفعها إلى مستوى جديد خليجياً وعربياً"، مبينا أن "الصين تربطها مع السعودية علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة على مدى السنوات الـ32 الماضية، كما يحافظ الجانبان على التواصل والتنسيق الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية".

تطوير العلاقات

ولدى وصوله لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، أعرب "شي" عن سعادته بزيارة السعودية مرة أخرى بعد 6 سنوات، وحضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأردف: "بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2016، أقود أنا والعاهل السعودي (الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود) العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، وهذا عاد بالخير على الشعبين وأسهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية بالمنطقة".

وبشأن مباحثاته المرتقبة في الرياض، قال "شي" إنه "سيبحث خلال الزيارة مع العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نحو معمقٍ العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

فيما أوضح أنه سيتم "العمل معاً على تخطيط تطور العلاقات الصينية السعودية". وخلال زيارته للمملكة يشارك الرئيس الصيني في 3 قمم: صينية سعودية، وصينية خليجية، وصينية عربية.

في هذا الصدد، أعرب شي عن تطلعه إلى "حضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون الخليجي؛ للعمل مع قادتهما على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد".

"الصين تحاول بسط نفوذها"

في السياق، علق البيت الأبيض، على زيارة الرئيس الصيني للسعودية بالقول إنها "مثال على محاولات الصين بسط نفوذها في أنحاء العالم، وإنها لن تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط".

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين، إنه "من المؤكد أن جولات الرئيس شي ليست مفاجأة"، لكن الولايات المتحدة تركز على شراكتها في المنطقة. وأضاف: "ندرك أن الصين تحاول بسط نفوذها حول العالم".

ووصل الرئيس الصيني إلى الرياض، مساء الأربعاء، في زيارة تستمر عدة أيام وتشهد 3 قمم بين الصين وكل من السعودية ودول الخليج ودول عربية، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان في استقبال رئيس الصين في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير المملكة في بكين عبد الرحمن الحربي، وسفير الصين لدى السعودية تشن وي تشينغ.