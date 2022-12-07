الرئيس الصيني يصل السعودية للمشاركة في 3 قمم

شفق نيوز / وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الأربعاء، الى السعودية في زيارة رسمية للمملكة تستمر لمدة ثلاثة أيام يشارك فيها في 3 قمم احدها قمة صينية سعودية.

ونقلت تقارير إعلامية نقلتها "واس" ووسائل اعلام عربية إن "الرئيس الصيني وصل الى المملكة في زيارة رسمية تمتد من يوم 7-9 كانون الأول 2022، للمشاركة في ثلاث قمم احدها قمة صينية – سعودية برئاسة الرئيس الصيني وملك السعودية محمد بن سلمان ومشاركة ولي العهد محمد بن سلمان".

وأضافت التقارير أن "القمتين اللتين سيحضرهما الرئيس الصيني هما قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية".

وكانت وكالة الانباء السعودية، أعلنت يوم أمس، ان الرئيس الصيني سيزور المملكة وكشفت عن جدول اعماله خلال زيارته المملكة.