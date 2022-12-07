الرئيس الصيني يشارك في ثلاث قمم بالسعودية

شفق نيوز/ ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، سيبدأ اليوم الأربعاء زيارة رسمية للمملكة تستمر لمدة يومين يشارك فيها في 3 قمم.

وقالت "واس" على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يقوم فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022".

وأضافت أنه ستعقد خلال هذه الزيارة "قمة سعودية - صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة سمو ولي العهد".

وسيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية.

ومن المقرر ان تحتضن الرياض القمة العربية - الصينية بمشاركة العراق ودول عربية أخرى.