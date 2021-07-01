الرئيس الصيني: زمن اضطهاد "العملاق الاسيوي" ولّى إلى غير رجعة

شفق نيوز/ قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الخميس، إن زمن "اضطهاد" الصين، قد "ولى إلى غير رجعة".

وأضاف شي جين بينغ، في خطاب بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم، أن بكين "تريد حل مسألة تايوان لتحقيق إعادة توحيد بشكل كامل للبلاد، وتحطيم أي محاولات للاستقلال الرسمي للجزيرة".

واعتبر الرئيس الصيني، في خطابه، أن "النهضة" التي تشهدها بلاده هي "مسيرة تاريخية لا رجعة فيها"، مشدداً على أن "زمن اضطهاد العملاق الآسيوي ولى إلى غير رجعة".

وقال شي، أمام حشد غفير في ساحة تيان أنمين في قلب العاصمة بكين، إن "الشعب الصيني نهض. لقد ولّى إلى غير رجعة الزمن الذي كان يُمكن فيه أن يُداس الشعب الصيني وأن يُعاني وأن يُضطهد".

وحذر وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، في الـ25 من حزيران/ يونيو الماضي، من نزاع عسكري محتمل مع الصين.

وقال جوزيف وو، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن تايوان "لا يمكنها قبول الانضمام للصين"، مؤكداً أن "سيادة تايوان أمر حاسم لحماية موقعها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة الناطقة باللغة الصينية في العالم".

وجاءت تصريحات الوزير وو، بعد أسبوع من إعلان الجزيرة عن "أكبر اختراق صيني" لمنطقة الدفاع الجوي التايواني، والمتمثل بتوغل 28 مقاتلة حربية تابعة لبكين.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، عن مسؤولين تايوانيين، أن الصين أطلقت 28 طائرة حربية في المنطقة العازلة للدفاع الجوي التايواني، الشهر الماضي.

وبينت أن "الطلعات الجوية تضمنت طائرات مقاتلة، وقاذفات ذات قدرات نووية، بالإضافة إلى طائرة مضادة للغواصات، وطائرة للإنذار المبكر".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العملية جاءت بعد أن أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بيانا سلطت فيه الضوء على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، ودعت إلى حل سلمي للقضايا بين الصين وتايوان.

وأضافت أن هذه التصريحات، وهي الأولى من نوعها التي يتم فيها ذكر تايوان خلال بيان قمة الدول الصناعية السبع، هي الأحدث في سلسلة من التحذيرات الصادرة عن المنتديات الدولية ضد التوتر المتزايد في مضيق تايوان.

وتابعت أن الصين "تواصل الإعراب عن غضبها إزاء التحذيرات الصادرة عن دول غربية تجاه الضغوط العسكرية التي تمارسها على تايوان".