الرئيس الصيني: دعم أحد طرفي النزاع في أحداث فلسطين أو أوكرانيا سيؤدي للتصعيد

شفق نيوز/ عدّ الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن دعم أحد طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الصراع في أوكرانيا مع تجاهل المطالب المشروعة للطرف الآخر سيؤدي للتصعيد.

وقال شي خلال مكالمة مرئية جرت مع المستشار الألماني أولاف شولتس "سواء كان الأمر يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو بالأزمة الأوكرانية، الحل يتطلب التفكير بشكل أعمق في القضايا الأمنية، والالتزام بمفهوم الأمن المشترك والشامل والمستدام".

وأكد شي أن "التضييق الأمني على الدول الأخرى، والدعم الأحادي لأحد طرفي النزاع مع تجاهل المطالب المشروعة للطرف الآخر، سيؤدي إلى اختلال التوازن الإقليمي ونمو وتصعيد الصراعات".